Popp und Co. empfangen Arsenal am 23. April

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg spielen am 23. April und am 1. Mai gegen den FC Arsenal um den Einzug ins Champions-League-Finale. Wie der deutsche Meister am Samstag mitteilte, steigt das Halbfinal-Hinspiel um 15.30 Uhr in der Volkswagen Arena. Die voraussichtliche Anstoßzeit für das zweite Duell im Emirates Stadium in London ist 18.45 Uhr MESZ (beide DAZN).

Details zum Ticketing sollen in der kommenden Woche folgen. Der VfL, Titelträger von 2013 und 2014, hatte im Viertelfinale Paris St. Germain bezwungen, Arsenal hatte den deutschen Vizemeister Bayern München ausgeschaltet. Im zweiten Halbfinale treffen der FC Chelsea und Vorjahresfinalist FC Barcelona aufeinander. Das Endspiel wird am 3. Juni in Eindhoven ausgetragen.

