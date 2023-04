Lina Magull erzielt die Führung für den FCB

Die Fußballerinnen von Bayern München haben wenige Tage nach dem Aus in der Champions League in der Bundesliga Kurs auf die Meisterschaft gehalten. Das Team von Trainer Alexander Straus gewann bei Abstiegskandidat SV Meppen nach einer Leistungssteigerung in Halbzeit zwei mit 2:0 (0:0) und verteidigte die Tabellenführung vor dem VfL Wolfsburg. Der Meister schlug Werder Bremen deutlich 8:0 (3:0).

Für München trafen Kapitänin Lina Magull (50.) und Georgia Stanway (65., Handelfmeter) zum zwölften Sieg in Serie der Gäste, die am Dienstag durch ein 0:2 beim FC Arsenal aus der Königsklasse ausgeschieden waren. In der Vorwoche hatten die Bayern durch ein 1:0 im direkten Duell mit dem VfL erstmals in dieser Saison die Tabellenführung erobert.

Die Wölfinnen, die ihrerseits am Donnerstag den Einzug ins CL-Semifinale geschafft hatten und dort auf die Bayern-Bezwinger aus London treffen, hatten gegen Bremen deutlich weniger Mühe. Nationalmannschafts-Kapitänin Alexandra Popp (11., 43.), Tabea Waßmuth (40.), Ewa Pajor (47., 82.) und Rebecka Blomqvist, die einen Dreierpack schnürte (78., 90., 90.+4), schossen sich den Frust nach der verlorenen Tabellenführung von der Seele.

Im Abstiegskampf sendete Schlusslicht Turbine Potsdam mit einem 1:0 (0:0) gegen den SC Freiburg ein Lebenszeichen, der Rückstand aufs rettende Ufer bleibt dennoch beachtlich. Die Partie zwischen der SGS Essen und Bayer Leverkusen war wenige Stunden vor Anpfiff wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden.

