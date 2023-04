Martina Voss-Tecklenburg bleibt bis 2025 Bundestrainerin

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat ihren Vertrag beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) bis zur EM 2025 verlängert. Das teilte DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Montag mit. Bislang war die 55-Jährige bis einschließlich der WM in diesem Sommer gebunden.

"Die Gedanken sind, dass wir noch etwas vorhaben. Wir freuen uns, dass wir den gemeinsamen Weg weitergehen dürfen. Ich bin sehr stolz, Bundestrainerin sein zu dürfen", sagte Voss-Tecklenburg. Auch der Vertrag mit Assistenztrainerin Britta Carlson wurde bis 2025 verlängert.

Voss-Tecklenburg sei eines "der prägenden Gesichter und eine großartige Botschafterin des Frauenfußballs, auch über die Grenzen Deutschlands hinaus", sagte Neuendorf: "Der großartige Erfolg als Vize-Europameisterinnen im vergangenen Jahr war ein Katalysator für eine tolle Entwicklung für Frauen im Fußball."

Voss-Tecklenburg hatte das DFB-Team bei der EM im vergangenen Sommer bis ins Finale gegen Gastgeber England (1:2 n.V.) geführt und eine Welle der Euphorie in Deutschland ausgelöst. Die 125-malige Nationalspielerin ist seit Ende 2018 im Amt, die nächste Titeljagd steht bei der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) an. Dort trifft der zweimalige Weltmeister Deutschland in der Gruppenphase auf Marokko, Kolumbien und Südkorea.

Zur WM-Vorbereitung testet die DFB-Auswahl an Karfreitag (20.00 Uhr) in den Niederlanden und vier Tage später in Nürnberg gegen Brasilien (18.00 Uhr/ARD). Die Vergabe der EM 2025 erfolgt am Dienstag.

Eine weitere Zusammenarbeit hatte sich bereits nach der EM im Vorjahr angedeutet. "Ich würde gern bis nach der WM 2027 bleiben", sagte Voss-Tecklenburg der Sport Bild im Dezember. Der DFB bekräftigte zuletzt das Interesse an einer gemeinsamen Ausrichtung des Turniers mit den Niederlanden und Belgien.

© 2023 SID