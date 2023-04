Dzsenifer Marozsan bestritt bisher 111 Länderspiele

Foto: FIRO/FIRO/SID

Der bevorstehende Abschied von Dzsenifer Marozsan aus dem Fußball-Nationalteam wird ihrer engen Freundin Svenja Huth alles andere als leichtfallen. "Das wird für uns beide schon sehr emotional, in erster Linie für Dzseni, aber auch für mich als Bezugsperson", sagte Huth (VfL Wolfsburg) während einer digitalen Medienrunde am Mittwoch in Frankfurt/Main.

Marozsan hatte Mitte März ihren DFB-Rücktritt verkündet, am Dienstag (18.00 Uhr/ARD) im WM-Test gegen Brasilien in Nürnberg soll die 30-Jährige ihr 112. und letztes Länderspiel machen. "Sie ist eine unglaubliche Technikerin, sie hat den deutschen Frauenfußball Jahrzehnte geprägt, Zuckerpässe gespielt, wichtige Tore geschossen", schwärmte Huth.

Die Mittelfeldspielerin von Olympique Lyon werde zudem als "toller Mensch mit goldenem Herzen" eine Lücke hinterlassen: "Ich freue mich, dass sie einen gebührenden Abschied bekommt und respektiere natürlich ihre Entscheidung." Das Sommermärchen der Vize-Europameisterinnen 2022 in England hatte Marozsan aufgrund eines Kreuzbandrisses verpasst.

Vor der Verabschiedung der Olympiasiegerin von 2016 steht zunächst der Härtetest am Karfreitag (20.00 Uhr/sportstudio.de) bei den Vize-Weltmeisterinnen in den Niederlanden an. Die Begegnung in Sittard ist für das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg der nächste Gradmesser in der Vorbereitung auf die WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August).

© 2023 SID