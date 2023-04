Ausschluss russischer Mannschaften sehr wahrscheinlich

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) wird mit großer Wahrscheinlichkeit am Ausschluss russischer Mannschaften von ihren Wettbewerben als Folge des Angriffs auf die Ukraine festhalten. "Die Entscheidung liegt in den Händen des Exekutivkomitees. Aber bis es zu einem Ende des Krieges kommt, sehe ich es als sehr schwierig, etwas zu ändern", sagte der wiedergewählte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin nach dem Kongress am Mittwoch in Lissabon.

Dagegen ist der Umgang mit Belarus, das für die Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland zugelassen wurde, weiter offen. "Wir werden das Ganze weiter beobachten und bei der nächsten Sitzung des Exekutivkomitees am 28. Juni besprechen", sagte Ceferin: "Es war geplant, die U19-EM der Frauen in Belarus auszutragen. Wir werden das nicht machen, wir haben noch keinen Alternativort."

Zuletzt hatten 100 Mitglieder des EU-Parlaments in einem Brief den Ausschluss von Belarus von der EM-Qualifikation gefordert. Mehrere deutsche Parlamentsmitglieder aus CDU, SPD und Grünen unterzeichneten den Brief ebenfalls. Auch Teile der Bundestagsfraktion der Grünen hatten sich zuletzt der Forderung angeschlossen.

