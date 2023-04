Möglicher Zuschauerrekord im RheinEnergie-Stadion

Die Fußball-Frauen des 1. FC Köln haben auf dem Weg zum erhofften Zuschauerrekord das Ziel vor Augen. Für das Spiel gegen Topteam Eintracht Frankfurt am 23. April im RheinEnergie-Stadion sind bereits 21.700 Tickets verkauft, noch 1500 fehlen damit zur Bestmarke der Frauen-Bundesliga. Die FC-Frauen spielen in gut zwei Wochen erstmals in Kölns größtem Stadion.

Der bisherige Zuschauerrekord war zu Saisonbeginn beim Spiel zwischen den Frankfurterinnen und dem FC Bayern aufgestellt worden. Damals kamen 23.200 Fans ins Stadion.

Sportlich kämpfen die Kölnerinnen gegen den Abstieg, zwei Punkte trennen sie von den gefährlichen Tabellenplätzen. Frankfurt dagegen liegt aussichtsreich im Rennen um die Champions-League-Qualifikation.

