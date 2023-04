Die Fußballerinnen des 1. FC Köln werden im Heimspiel im RheinEnergie-Stadion am 23. April (13.00 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt einen Zuschauerrekord aufstellen. Schon jetzt wurden 23.200 Tickets verkauft und die bisherige Bestmarke eingestellt, teilte der Geißbock-Klub mit.

Über 23.000 Tickets: Zuschauerrekord für die FC-Frauen

Foto: firo Sportphoto/firo Sportphoto/SID/Jürgen Fromme

Der bisher gültige Frauen-Bundesliga-Rekord wurde zum Saisonstart der laufenden Saison beim Duell zwischen der Eintracht und Bayern München mit 23.200 Fans in Frankfurt aufgestellt. "Wir wollen in der Sportwelt ein Ausrufezeichen für den deutschen Frauenfußball setzen und uns mit dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt in den Geschichtsbüchern des deutschen Profifußballs verewigen", sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller zum Start der Bewerbung des historischen Frauen-Heimspiels.

"Wo sonst!? – Zesamme zum Rekord" lautet das Motto des FC, der schon elf Tage vor dem Duell die Bestmarke einstellte und voraussichtlich in den nächsten anderthalb Wochen noch steigern wird. Der Klub habe für die Rekordpartie der FC-Frauen alle erforderlichen Ressourcen bereitgestellt, damit das Spiel in Organisation, Vermarktung und Ablauf einem Männer-Bundesligaspiel gleicht.

"Den Rekord schon jetzt gebrochen zu haben, ist der absolute Wahnsinn. Auf die Kölnerinnen, Kölner und die Fans des Frauenfußballs in Deutschland ist Verlass. Die riesige Unterstützung freut uns unheimlich und motiviert uns, weiter Gas zu geben. Jetzt peilen wir mit aller Vorfreude die 30.000er-Marke bei den Ticketverkäufen an", sagte Nicole Bender-Rummler, Bereichsleiterin Frauen- & Mädchenfußball beim 1. FC Köln.

