Vanzeir: Endschuldigung für rassistische Entgleisung

Foto: IMAGO/Rich Graessle/IMAGO/Rich Graessle/SID

Der belgische Fußball-Profi Dante Vanzeir von den New York Red Bulls hat sich für eine rassistische Äußerung in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) entschuldigt. "Ich werde alles tun, um Teil der notwendigen Veränderung in diesem Sport und unserer Welt zu werden", sagte der 24-Jährige in einem Statement: "Ich habe einen Fehler gemacht und werde alle notwendigen Schritte unternehmen, um zu wachsen."

Die Entschuldigung folgt auf einen Vorfall aus dem Ligaspiel gegen die San Jose Earthquakes (1:1) am Samstag, das nach einer Bemerkung des belgischen Nationalspielers in Richtung San-Jose-Stürmer Jeremy Ebobisse unterbrochen worden war. Der US-Amerikaner hatte nach dem Match gesagt, dass Vanzeir darauf bestanden hatte, keinen bestimmten Spieler angesprochen zu haben, deshalb sei die Partie fortgesetzt worden.

Auch der Klub des Stürmers, der bis Februar noch beim belgischen Viertelfinalgegner von Bayer Leverkusen in der Europa League, Union Saint-Gilloise, unter Vertrag gestanden hatte, bat in einem Statement um Entschuldigung für die "unakzeptablen Geschehnisse".

Die MLS hatte umgehend eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet. Währenddessen kündigte Vanzeir an, jedwede Strafe oder Sperre durch die Liga akzeptieren zu wollen.

