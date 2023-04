Wolfsburg muss in München ohne Alexandra Popp auskommen

Kapitänin Alexandra Popp wird Titelverteidiger VfL Wolfsburg im Halbfinale des DFB-Pokals bei Bayern München fehlen. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, fällt die 32-Jährige wegen einer Verletzung an der rechten Wade für die Partie am Samstag (14.00 Uhr/ZDF und Sky) aus. Wie lange genau die Stürmerin pausieren muss, hänge "vom Heilungsverlauf ab".

Die Blessur hatte sich Popp am vergangenen Dienstag im Länderspiel gegen Brasilien (1:2) zugezogen. Jenes Spiel hatte derweil VfL-Torhüterin Merle Frohms wegen Rückenbeschwerden als "Vorsichtsmaßnahme" ausgelassen. Wie Trainer Tommy Stroot sagte, habe die Keeperin jedoch am Donnerstag trainiert. Folglich sei ein Einsatz gegen die Bayern möglich.

