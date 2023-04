Die Leidenschaft rund um den Fußball hat viele Gesichter. Neben dem Verfolgen der Spiele des Lieblingsvereins – sei es auf dem heimischen Sofa oder im Stadion – gibt es verschiedene weitere Möglichkeiten, sich mit der Sportart zu beschäftigen. Viele dieser Optionen sind interaktiv. Hier bekommen Interessierte einen Überblick rund um verschiedene Hobbys zum Thema Fußball.

Foto: © Adobe Stock, majorosl66, #518738284 (Symbolbild)

Selbst Fußball spielen

Eine erste und äußerst gängige Option besteht darin, selbst Fußball zu spielen. Möglichkeiten hierzu bieten Vereine, alternativ können sich Interessierte in einer Gruppe zusammenfinden, die auf einem Freizeitplatz in der Umgebung kickt. Zum Spielen benötigen Hobbykicker die nötige Ausrüstung, die es in jedem gut sortieren Sportfachgeschäft gibt. Hinzu kommen womöglich die Mitgliedsbeiträge für einen Verein.

Vorteile des aktiven Fußball-Spielens

Dabei hat das aktive Fußballspielen gleich mehrere Vorteile. Zum einen gesundheitliche: Der Sport hält fit und ist gut für die Ausdauer sowie das Herz-Kreislauf-System. Gleichzeitig hat das aktive Kicken eine positive Auswirkung auf weitere Skills wie Koordinations- und Reaktionsfähigkeit.

Hinzu kommt ein gesellschaftlicher Aspekt. So besteht durch das gemeinsame Fußballspielen die Möglichkeit, Freundschaften zu pflegen und darüber hinaus neue Kontakte zu knüpfen. Gerade Letzteres wird durch die gemeinsame Leidenschaft für den Rasensport deutlich vereinfacht. Womöglich findet sich dadurch vielleicht sogar ein völlig neuer Freundeskreis zusammen, der in der Freizeit dann auch andere Aktivitäten gemeinsam unternimmt.

Verein oder private Gruppe?

Die Entscheidung zwischen dem Fußballspielen in einem Verein und dem Kicken in einer privaten Gruppe will gut überlegt sein. Beide Varianten haben verschiedene Vor- und Nachteile.

Die Mitgliedschaft in einem Verein erfordert eine gewisse Disziplin. So sollten Trainingstermine eingehalten werden. Gleichzeitig finden die Spiele oftmals an den Wochenenden statt.

Je nachdem, wie umfangreich eine familiäre und berufliche Verantwortung in der aktuellen Lebensphase eine Rolle spielt, kann dies eine Herausforderung darstellen. Andererseits erleichtern die festen Zeiten das Organisieren.

Bei einer privaten Gruppe kann es womöglich deutlich schwieriger sein, regelmäßig Termine zu finden, zu dem alle Zeit haben. Der Vorteil bei einer solchen Gruppe ist wiederum ein geringeres Maß an Verantwortung gegenüber den restlichen Spielern.

Social-Media-Profile

Ein weiteres spannendes Hobby rund um das Thema Fußball können die sozialen Medien sein. Hier gibt es einerseits spannende News rund um die Spieler und Mannschaften. Zudem können Fans mit einem eigenen Account interaktiv am Geschehen teilnehmen.

Den Stars folgen

Eine Möglichkeit besteht darin, den Fußball-Stars und Vereinen in den sozialen Medien zu folgen. Hier gibt es oftmals spannende News, die die Karriere, aber auch das Privatleben der Profis betreffen können.

Die Fans haben die Möglichkeit, die Posts zu kommentieren und sich dabei mit anderen Anhängern des jeweiligen Sportlers oder Clubs auszutauschen. Mit etwas Glück gibt es vielleicht sogar eine Reaktion des Profilbetreibers selbst.

Dabei sind viele Instagram-Profile der Profis in den sozialen Medien äußerst beliebt. Dazu gehören unter anderem die Accounts von:

Cristiano Ronaldo,

Lionel Messi

sowie Neymar.

Manche Stars stellen sogar regelrechte Rekorde auf dem Portal auf. So schaffte es Cristiano Ronaldo im Jahr 2022 als erster Account auf Instagram (abseits des Profils des Betreibers) die Marke von 500 Millionen Followern zu knacken. Ein Beitrag von Lionel Messi wiederum konnte im Dezember 2022 einen weiteren Rekord einstellen. Der Post bekam die meisten Likes, die es je auf Instagram gab.

Die eigene Meinung in den sozialen Medien teilen

Foto: © Adobe Stock, AntonioDiaz, #512234343 (Symbolbild)

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, mit einem Account in den sozialen Medien regelmäßig die eigene Meinung zu gewissen Vorgängen in der Fußballwelt zu teilen. Das kann eine konkrete Spielsituation oder Vorgänge wie den Vereinswechsel eines Profis betreffen.

So hat der Fußballbegeisterte die Möglichkeit, sich Stück für Stück eine eigene kleine Followerschaft aufzubauen, die die Meinungen teilt. Und wer weiß – vielleicht geht einer der Posts mit etwas Glück viral.

Wichtig ist, dabei trotz möglicher Emotionen, die durch eine Spielsituation hervorgerufen werden können, eine gewisse Höflichkeit zu bewahren und sich in den Beiträgen nicht beleidigend oder respektlos zu äußern. Auf seinem Profil kann der Fan außerdem eigene Fotos posten – sei es auf dem heimischen Sofa beim Anschauen eines Spiels oder ein Selfie mit einem Star.

Fanclub gründen

Darüber hinaus haben begeisterte Fußball-Anhänger die Möglichkeit, einen Fanclub zu gründen. Dabei gibt es rein virtuelle Optionen sowie die Variante, mit dem Club regelmäßige Offline-Treffen abzuhalten und vor allem Spiele zu besuchen.

In der Gruppe können spannende neue Infos rund um den jeweiligen Verein geteilt werden. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, sich mit der Historie des Clubs zu beschäftigen. Mit etwas Glück können womöglich sogar prominente Gäste, die in den letzten Jahrzehnten im jeweiligen Verein eine Rolle gespielt haben, von einem Besuch eines der Treffen des Fanclubs überzeugt werden.

In den sozialen Medien wiederum kann über eine Fanseite oder eine Gruppe auf Facebook ein Austausch stattfinden. Um einen Fanclub auf solide Beine zu stellen, kann es sich, sofern er sich in der realen Welt trifft, sinnvoll sein, einen Verein zu gründen. Im Netz finden sich Infos, wie dieser Schritt umzusetzen ist und was dabei beachtet werden muss.

Sportwetten

Ein weiteres Hobby rund um das Thema Fußball sind Sportwetten. Hier haben Fans die Möglichkeit, durch richtige Voraussagen im besten Fall ein wenig Geld zu gewinnen.

Was macht Sportwetten spannend?

Dabei kann das Wetten zum einen den Nervenkitzel beim Anschauen eines Fußballspiels deutlich erhöhen. Das gilt vor allem dann, wenn die Partie zusammen mit Freunden angeschaut wird und jeder in der Gruppe eine Wette abgegeben hat.

Jede Aktion der Partie kann das Ergebnis in Richtung der Vorhersage beeinflussen. Gerade, wenn der Fan auf einen unwahrscheinlichen Endstand gewettet hat, der dann doch eintritt, können die Gewinne hoch sein.

Wichtig ist dabei, die Höhe des Einsatzes maßvoll zu wählen und die individuellen finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen. Schließlich soll das Wetten Spaß machen und nicht im Nachhinein zu monetären Problemen führen.

Abgrenzung zum Glücksspiel

In Österreich gehören Sportwetten nicht zum Glücksspiel. Das liegt daran, dass der potenzielle Gewinn nicht nur durch Glück, sondern auch durch eine sinnvolle Vorhersage erzielt werden kann.

Dementsprechend gelten hierfür andere Gesetze als zum Beispiel bei einem Casino oder Online-Spielothek. Bei Letzterer sollten Spieler bereits für das Registrieren verschiedene Faktoren berücksichtigen.

Dazu zählt neben einer ausreichenden Recherche der Optionen ein Blick auf die Glücksspiellizenz. Zusätzlich spielen Aspekte wie ein Willkommensangebot und die Zahlungsmethoden eine Rolle.

Anhand dieser Vorgehensweise zeigen sich allerdings gleichzeitig Gemeinsamkeiten mit dem Glücksspiel. Natürlich sollten Fans vor der Entscheidung für einen Wettanbieter ebenfalls ausreichend recherchieren, welche Optionen seriös sind und zu ihren individuellen Ansprüchen passen.

Leidenschaft fürs Sammeln

Das Sammeln kann ganz grundsätzlich ein spannendes Hobby sein. Das gilt gleichermaßen mit einem Blick auf den Rasensport. So haben Fans die Möglichkeit, verschiedene Utensilien rund um den Fußball zu sammeln. Eine besonders gängige Variante sind dabei sicherlich Trikots.

Foto: © Adobe Stock, creative studio, #23307286 (Symbolbild)

Vielleicht hat der Fan hier und da Glück und bekommt von einem Spieler ein Autogramm auf dem Fantrikot. Das kann ein solches Kleidungsstück deutlich aufwerten – in monetärer Hinsicht wie aus der Sammlerperspektive. Der Grund: Je nachdem, welcher Star sein Autogramm gegeben hat, besitzt das Trikot einen echten Seltenheitswert.

Für die Suche nach Raritäten gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann der Fan an Auktionen seltener Trikots teilnehmen. Zusätzlich hilft die Vernetzung mit anderen Fans, die das gleiche Hobby teilen. Mit ihnen können einzelne Stücke getauscht werden.

Fazit

Neben dem Verfolgen der Spiele des Lieblingsclubs gibt es für Fußballfans eine ganze Reihe weiterer Hobbys, denen sie nachgehen können. Dazu zählen unter anderem das aktive Kicken sowie die Nutzung der sozialen Medien. Zusätzlich bestehen die Optionen, einen Fanclub zu gründen und Sportwetten wahrzunehmen. Schlussendlich können Fußballfans verschiedene Fanartikel sammeln, allen voran Trikots.