"Tapetenwechsel schützt vor Toren nicht": Markus Pink, Saison-Neuzugang bei Shanghai Port FC, macht in der chinesischen Super League für seinen neuen Klub da weiter, wo der 32-jährige Kärntner mit Austria Klagenfurt in der ADMIRAL Bundesliga aufhörte und hat seinen Torriecher auch in Fernost beibehalten. Der Mittelstürmer mit der Nr. 10, der 16 Tore in dieser Saison im österreichischen Oberhaus erzielte (siehe Torschützenliste), traf zu seinem Einstands-Tor, dem zwischenzeitlichen 2:1 beim 3:2-Heimsieg seines neuen Klubs.

"Port-Pink" mit 2 Siegen optimal gestartet

Es war das 2. Spiel der erst am 15. April begonnenen, neuen Saison in der Super League und der 2. Sieg für Markus Pink & Co., die bereits das erste auswärts bei WH Three Towns mit 2:0 gewonnen hatten. Bein seinem Premieren-Treffer profitierte der Goalgetter von einem sehenwerten Assist von Vargas. Was folgte war die "Pink-Pirouette" respektive Drehung und der finale Schussball ins lange Eck. Und dann der erste Tor-Jubel des gebürtigen Klagenfurters vor 15.000 Besuchern (aus Corona-Sicherheitsgründen nicht mehr Zuschauer zugelassen) und vor dem Sektor der Shanghai-Anhänger.

Nach fast 3 Jahren bei den Kärntner Violetten wechselte der Torgarant Anfang des Monats für kolportierte 200.000 Euro Ablösesumme vom Tabellensechsten der ADMIRAL Bundesliga zu Shanghai Port und taucht nun erstmals auch in China in der Torschützenliste auf.

Nächstes Match für Markus Pink und seinen Klub ist am kommenden Mittwoch beim Tabellenzehnten, den Cangzhou Mighty Lions, zu Gast.