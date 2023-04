38.365 Fans sehen Spiel der Frauen-Bundesliga im Stadion

38.365 Fans haben bei einer stimmungsvollen Fußball-Party in Köln für einen Zuschauerrekord in der Frauen-Bundesliga gesorgt. Beim 0:2 (0:1) zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt wurde am Sonntag im RheinEnergie-Stadion die erst sechs Monate alte Liga-Bestmarke pulverisiert.

Wenige Wochen nach dem EM-Sommermärchen hatten 23.200 Zuschauer das Saison-Eröffnungsspiel zwischen der SGE und dem FC Bayern verfolgt. Bei der Premiere der FC-Frauen im Müngersdorfer Stadion ließen nun Barbara Dunst (15.) und Lara Prasnikar (78.) die abgezockteren Frankfurterinnen jubeln.

Die Heimfans feierten ihr Team dennoch mit Inbrunst. "Köln liebt und lebt Fußball, das hat man wieder gesehen. Ich bin einfach stolz", sagte FC-Profi Ally Gudorf bei MagentaSport: "Auch wenn wir natürlich lieber gewonnen hätten." Auch Torschützin Dunst zeigte sich begeistert von der "Megakulisse".

Die Gastgeberinnen waren mit der lautstarken Rekordkulisse im Rücken durchaus mutig gestartet. So aber bleibt Köln (15 Punkte) bei noch vier ausstehenden Spieltagen zwei Zähler vor dem vorletzten Platz in Abstiegsgefahr. Die Eintracht (41) verteidigte im Rennen um die Champions-League-Qualifikation den dritten Tabellenrang erfolgreich.

Motiviert vom anhaltenden EM-Boom im deutschen Frauenfußball hatte der Geißbock-Klub unter dem Motto "Wo sonst!? – Zesamme zum Rekord" mit viel Aufwand die Werbetrommel für das Event gerührt. Schon elf Tage vor dem Anpfiff war so die bisherige Bestmarke im Kartenvorverkauf übertroffen worden.

Spitzenreiter bleibt Bayern München nach einem 8:2 (6:0)-Torfestival am Samstag gegen den Pokalfinalisten SC Freiburg. Im Abstiegskampf unterlag das Schlusslicht Turbine Potsdam der SGS Essen mit 0:1 (0:0), Werder Bremen und der SV Meppen trennten sich zum Abschluss des Spieltags 0:0.

