Der ehemalige Torwart Iker Casillas ist mit seinen Leistungen nicht nur in die spanische Geschichte eingegangen, sondern konnte sich auch auf internationaler Ebene einen Namen machen. Der Fußballstar stand bei einigen der erfolgreichsten Vereine im Tor und konnte dort selbst die schnellsten Bälle abfangen. Die längste Zeit verbrachte er bei Real Madrid, danach wurde er zu einem wichtigen Teil des FC Porto. Mittlerweile hat sich Casillas zwar aus dem Profisport zurückgezogen, seine Talente setzt er allerdings auch in anderen Bereichen seiner beruflichen Laufbahn gekonnt ein. Wir sehen uns den Aufstieg von „San Iker“ einmal genauer an!

Foto von Ferdinand Stöhr auf Unsplash

Raketenaufstieg in Spanien

Casillas wuchs in einem Vorort von Madrid auf und wusste schon in jungen Jahren, dass er Fußballer werden wollte. Nachdem er einige Zeit in einem Amateurverein trainiert hatte, feierte er sein Debüt 1999 in der Primera División, der höchsten spanischen Liga, mit seinem Verein Real Madrid. Zur damaligen Zeit war Bodo Illgner Torwart der Stammmannschaft, Casillas lernte eigenen Aussagen zufolge viel von dem Starspieler. Illgner fiel jedoch verletzungsbedingt aus und so verdrängte Casillas den Torhüter und wurde selbst zu einem wichtigen Teil der Mannschaft. Der Spanier punktete durch seine überdurchschnittlich schnellen Reaktionen und konnte immer wieder unglaubliche Schüsse abfangen. Mit Real Madrid erlangte Casillas zahlreiche Titel. Der Verein gewann während seiner Zeit dreimal die Champions League, wurde fünfmal spanischer Meister und erspielte zweimal den spanischen Pokal. Von Fans wurde der Torwart oftmals als „San Iker“ bezeichnet, was übersetzt „der heilige Iker“ bedeutet. Damit wurde auf seine übermenschlichen Fähigkeiten am Rasen angespielt.

Durchwachsene Zeit bei FC Porto

Nach insgesamt 16 Jahren bei Real Madrid war es Zeit für einen neuen Club. Casillas wechselte ablösefrei zu FC Porto und wurde dort mit offenen Armen empfangen. 2015 nahm er in seiner neuen Position an seinem 151. Spiel innerhalb der Champions League teil. Mittlerweile hat der Torhüter 177 Spiele in der Champions League gespielt und liegt damit auf Platz 2 hinter Fußball-Legende Cristiano Ronaldo. 2019 brachen für den Spanier nach vielen erfolgreichen Jahren jedoch harte Zeiten an. Der Torhüter erlitt einen Herzinfarkt und musste von Mai bis September pausieren. Danach nahm der Sportler sein Training wieder auf, beendete jedoch ein Jahr später seine Spielerkarriere.

Nationalspieler und Welttorhüter

Als Casillas 2000 in die Nationalmannschaft Spaniens gewählt wurde, hatte er sich bereits im spanischen Fußball etabliert. Der Torwart blieb insgesamt 16 Jahre Teil des spanischen Teams und konnte in dieser Zeit Unglaubliches leisten. Er nahm an insgesamt 167 Spielen der Nationalmannschaft teil und wurde der erste Spieler, der mehr als 100 Länderspielsiege verbuchen konnte. Von 2008 bis 2012 wurde er fünfmal zum IFFHS-Welttorhüter des Jahres – ein Rekord, den bis heute noch niemand gebrochen hat. Zu seinen Auszeichnungen gehört außerdem der Goldene Handschuh, der von FIFA an den besten Torwart vergeben wird.

Nach der Fußballkarriere

Vor dem Tor steht Casillas nun nur noch in seiner Freizeit, die Gesundheit des mittlerweile 41-Jährigen steht heute nämlich an oberster Stelle. In Rente gehen kommt für den Spanier allerdings noch lange nicht in Frage. Stattdessen hat sich „San Iker“ mit verschiedenen Investmentoptionen auseinandergesetzt, um dafür zu sorgen, dass sein hart erarbeitetes Vermögen erhalten bleibt. Auf der Trading Plattform XTB hat Casillas jedoch nicht nur sein eigenes Portfolio, sondern ist auch zum Markenbotschafter geworden. XTB bietet Kunden eine Vielzahl unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten an: Das Trading mit Rohstoffen ist aktuell ein großer Fokus vieler Investoren, weshalb auf der Plattform Öl- und Erdgashandel angeboten wird. Eine langfristige Investition kann außerdem in Gold oder Silber getätigt werden, für Daytrading stehen CFDs bereit. Casillas findet einige Parallelen zwischen dem Fußball und dem Trading. In beiden Bereichen ist seine Gewinnermentalität gefragt, außerdem helfen ihm seine Resilienz und Willenskraft bei guten Entscheidungen.

Iker Casillas ist ein herausragender Spitzensportler, der im spanischen Fußball Geschichte geschrieben hat. Auch nach seiner Profikarriere fällt sein Name noch oft, so viel ist sicher!

Gesponserter Artikel