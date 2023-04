Brasilien will Ancelotti

Foto: AFP/SID/LLUIS GENE

Der brasilianische Fußball-Verband CBF übt sich bei seinem Wunschtrainer Carlo Ancelotti in Geduld. Er sei bereit, bis Mai auf eine Antwort zu warten, sagte Verbandspräsident Ednaldo Rodrigues über seinen Plan A für die Trainerbank des Rekordweltmeisters. Er hoffe, den Namen des neuen Trainers bis zum 25. Mai verkünden zu können, so Rodrigues am Rande der CBF-Generalversammlung.

"Bevor ich über Plan B nachdenke, möchte ich alle Möglichkeiten von Plan A ausschöpfen", sagte Rodrigues. Ancelotti steht aber noch bis 2024 bei Champions-League-Sieger Real Madrid unter Vertrag.

"Die Realität ist, dass die brasilianische Nationalmannschaft mich will, und das schmeichelt mir, das freut mich. Aber man muss den aktuellen Vertrag respektieren. Einen Vertrag, den ich mit Ehre bis zum Ende erfüllen will", sagte der Italiener zuletzt.

Brasilien und der langjährige Coach Tite hatten nach dem Viertelfinal-Aus bei der WM in Katar ihre Zusammenarbeit beendet. Die Selecao unterlag dort dem späteren Dritten Kroatien (2:4 i.E.).

© 2023 SID