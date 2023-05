Die Amputierten-Bundesliga beginnt

Foto: Jonas Melcher/Jonas Melcher/Jonas Melcher

Fortuna Düsseldorf hat den Auftakt in der Bundesliga der Amputierten-Fußballer diktiert. Der Titelverteidiger holte in St. Leon-Rot vier Siege in vier Spielen und unterstrich seine erneuten Ambitionen. "Das war ein perfekter Auftakt für uns, wir sind sehr froh über die maximale Punkteausbeute", sagte Trainer Dirk Hilgers.

Neuling FSV Mainz 05, der als erster Bundesligaverein im Oberhaus der Fußball-Variante auf Krücken an den Start geht, erlebte dagegen einen ernüchternden Start und holte nur einen Punkt.

Der frühere Mainzer Profi Fabrizio Hayer war als Co-Kommentator für den Livestream vor Ort und zeigte sich von Kunststücken wie Fallrückziehern oder Flugkopfbällen von den einbeinigen Fußballern auf Krücken begeistert. "Ich freue mich sehr, dass der Amputierten-Fußball immer bekannter wird. Dazu wollen auch wir von Mainz 05 einen Beitrag leisten und unser eigenes Team weiter aufbauen", sagte Hayer.

Ausgerichtet wird die Deutsche Amputierten-Fußball-Bundesliga (DAFL) vom Verein "Anpfiff ins Leben". Die kommenden Runden finden in Hamburg (10./11. Juni) und Wetzlar (8./9. Juli) mit ebenfalls acht Begegnungen statt.

In der Amputierten-Bundesliga treten zwei Fünfer-Mannschaften über zweimal 20 Minuten auf einer 40x20 m großen Spielfläche gegeneinander an. Die Feldspieler müssen eine Beinamputation oder -verkürzung haben. Die Torhüter-Position darf nur mit einer Armamputation oder einer Armverkürzung besetzt werden.

© 2023 SID