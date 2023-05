Die TV-Rechte für die WM sind noch nicht vergeben

Die deutschen TV-Rechte sind noch immer nicht vergeben, das Interesse der Fans an der Fußball-WM der Frauen ist aber offenbar groß. Laut einer repräsentativen Appinio-Umfrage haben 63 Prozent der 1000 Befragten wahrscheinlich vor, sich Spiele der Endrunde in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) anzuschauen - wenn sie denn hierzulande übertragen werden.

Am liebsten wäre den Fans laut Umfrage eine Ausstrahlung via TV und online (57 Prozent). Über die Hälfte (55 Prozent) gab an, auch bei vergangenen WM-Turnieren eingeschaltet zu haben. Generelles Interesse am Frauenfußball äußerten fast 60 Prozent der Befragten. Besonders groß ist der Zuspruch in der Generation der 55- bis 65-Jährigen (76 Prozent).

Das Finale der vergangenen Frauen-EM in England zwischen Deutschland und den Gastgeberinnen (1:2 n.V.) war mit einer Einschaltquote von durchschnittlich 17,9 Millionen Menschen in der ARD die meistgesehene Sportsendung 2022.

