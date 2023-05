Kantersieg gegen Köln: Wolfsburg bleibt an Bayern dran

Der VfL Wolfsburg und Bayern München gehen Kopf an Kopf in den Titel-Endspurt der Frauen-Bundesliga. Die Triplejägerinnen aus Wolfsburg zogen durch einen 7:1 (4:1)-Kantersieg gegen den 1. FC Köln wieder bis auf einen Punkt an Spitzenreiter München (52) heran. Der FC Bayern hatte mit einem 2:1 (2:0)-Zittersieg bei der SGS Essen am Samstag vorgelegt.

Kaum noch vor dem Abstieg zu retten ist der sechsmalige Meister Turbine Potsdam. Das Schlusslicht verlor in Hoffenheim 1:6 (1:3), drei Spieltage vor Saisonende beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer sieben Punkte. Aufsteiger MSV Duisburg verließ dagegen durch ein 2:0 (0:0) im Kellerduell beim SV Meppen die Abstiegsplätze, neuer Vorletzter ist Mitaufsteiger Meppen.

Lena Oberdorf (40./45+2.) und Pauline Bremer (8./60.) gelang sechs Tage nach dem VfL-Einzug ins Champions-League-Finale je ein Doppelpack. Zudem trafen Marina Hegering (19.) und Toptorjägerin Alexandra Popp (85.), Alicia Gudorf unterlief ein Eigentor (50.). Zwischenzeitlich glich Myrthe Moorrees (10.) per Freistoß aus.

Am drittletzten Spieltag warten mögliche Stolpersteine auf das Topduo: Meister Wolfsburg tritt am kommenden Sonntag beim Tabellendritten Eintracht Frankfurt an, München hat bereits am Freitagabend die viertplatzierte TSG Hoffenheim zu Gast.

In Essen waren Lea Schüller (34.) und Lina Magull (39.) für den Tabellenführer erfolgreich. Nach der Roten Karte gegen Bayern-Verteidigerin Saki Kumagai (59., Notbremse) sorgte Natasha Kowalski (61.) noch einmal für Spannung.

Für Potsdam wird die Luft derweil immer dünner. Die Hoffenheimerinnen Melissa Kössler (16.), Gia Corley (34.), Ereleta Memeti (39./68./81.) und Nicole Billa (70.) sorgten für Turbines 15. Niederlage im 19. Saisonspiel, Alisa Grincenco (37.) gelang nur das zwischenzeitliche 1:2. Für Duisburg trafen Dörthe Hoppius (48.) und Yvonne Zielinski (60.) zum wichtigen Auswärtssieg.

Im Kampf um die Champions-League-Qualifikation verteidigte Frankfurt den dritten Rang vor Hoffenheim. Bei Bayer Leverkusen setzte sich die Eintracht mit 3:2 (1:0) durch. Werder Bremen verpasste durch das 1:1 (1:0) beim Pokalfinalisten SC Freiburg einen Sieg für den Klassenerhalt.

