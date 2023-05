Celtic Glasgow ist zum 53. Mal schottischer Fußball-Meister. Die Hoops sicherten sich durch ein 2:0 (0:0) bei Heart of Midlothian aus Edinburgh 4 Spieltage vor Saisonende den 11. Titel in den vergangenen 12 Jahren. Erzrivale Glasgow Rangers, mit 55 Titeln Rekordmeister, blieb nur Rang 2.

Celtic Glascow feiert den 53. Meistertitel

Foto: IMAGO/Steve Welsh/IMAGO/Steve Welsh/SID/IMAGO/Steve Welsh

Der Japaner Kyogo Furuhashi (67.) und der Südkoreaner Hyun-Gyu Oh (80.) trafen zum 31. Sieg im 34. Saisonspiel. Celtic kann in dieser Saison zum achten Mal das schottische Triple schaffen: Den Ligapokal hat die Mannschaft von Teammanager Ange Postecoglou bereits gewonnen, im Finale um den schottischen FA-Cup trifft Celtic am 3. Juni auf Zweitligist Inverness Caledonian.

Seit fast 40 Jahren machen Celtic und die Rangers die Meisterschaft in Schottland unter sich aus. Letzte Ausnahme war der Titelgewinn des FC Aberdeen in der Saison 1984/1985 mit Teammanager Alex Ferguson.

🏆 CHAMPIONS AGAIN! OLÉ, OLÉ! 🏆



👑 #CelticFC are crowned Back to Back Champions of Scotland 🍀🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



Congratulations to Ange Postecoglou and the Bhoys! 💚✊ pic.twitter.com/Y77vlVMBH9