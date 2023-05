Barcelona absolviert Testspiel gegen Vissel Kobe

Foto: AFP/SID/LLUIS GENE

Der spanische Fußball-Topklub FC Barcelona reist zum Saisonausklang nach Tokio und trifft dort in einem Freundschaftsspiel auf seinen früheren Mittelfeldstar Andres Iniesta. Wie die Katalanen am Dienstag mitteilten, absolvieren sie am 6. Juni, zwei Tage nach dem letzten Spieltag in der spanischen Liga, ein Freundschaftsspiel in der japanischen Hauptstadt gegen Iniestas aktuellen Klub Vissel Kobe.

Für Iniesta, spanischer Weltmeister von 2010 und viermaliger Champions-League-Sieger mit Barcelona, könnte es dabei das letzte Spiel für den japanischen Tabellenführer sein. Laut japanischen Medien strebt der 38-Jährige im Spätherbst seiner Karriere nochmal einen Wechsel an, Vereine aus dem arabischen Raum sowie der US-amerikanischen MLS werden als mögliche Ziele genannt.

Iniesta hatte seinen Jugendklub 2018 für Vissel Kobe verlassen, für Barcelona absolvierte er fast 600 Spiele. In Japan kam der Altstar zuletzt nur noch unregelmäßig zum Einsatz, sein Vertrag läuft noch bis Ende Januar 2024.

© 2023 SID