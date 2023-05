Vertragsverlängerung für Lukas Pfeiffer

Foto: IMAGO/Susanne Hübner/IMAGO/Susanne Hübner/SID/IMAGO/Susanne Hübner, Susanne Huebner

Fußball-Regionalligist VfB Lübeck will nach dem Aufstieg in die 3. Liga mit Cheftrainer Lukas Pfeiffer weitermachen. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wurde der Vertrag des 32-Jährigen um ein Jahr bis 2024 verlängert.

Problematisch könnte dabei werden, dass Pfeiffer noch nicht über eine Fußballlehrer-Lizenz verfügt, die ein Trainer in der dritthöchsten Spielklasse benötigt. Der Verein sei jedoch "mit den zuständigen Gremien beim DFB in einem regelmäßigen und lösungsorientierten Austausch" und blicke "zuversichtlich einer Entscheidung entgegen", sagte Sportvorstand Sebastian Harms.

Grund für die fehlende Lizenz seien laut Verein unter anderem ausgefallene Lehrgänge während der Corona-Pandemie. Pfeiffer übernahm den VfB nach dem letzten Abstieg 2021, vergangenen Freitag machte der Klub mit einem 1:0 bei der SV Drochtersen/Assel die Drittliga-Rückkehr perfekt.

© 2023 SID