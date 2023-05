Am 28. Mai empängt Bayern München Turbine Potsdam

Die Frauenfußball-Bundesliga wird am letzten Spieltag erstmals auch als Konferenz übertragen. Dies teilte der übertragende Sender MagentaSport am Donnerstag mit. Unter anderem stehen am 28. Mai das Heimspiel von Tabellenführer Bayern München gegen Turbine Potsdam sowie die Neuauflage des Pokalfinals zwischen Verfolger VfL Wolfsburg und dem SC Freiburg an.

Womöglich fällt die Titelentscheidung erst in diesen finalen Partien, drei Spieltage vor Saisonende liegen die Bayern einen Punkt vor dem VfL. Neben einer Konferenz bietet der Streamingdienst die Begegnungen wie gewohnt auch als Einzelspiele an.

