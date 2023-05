Vogt verlängert ihren Vertrag beim FC bis 2025

Foto: IMAGO/Ines Hähnel/IMAGO/Ines Hähnel/SID/Ines Hähnel

Eigengewächs Laura Vogt (22) bleibt dem Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln erhalten. Wie der Klub am Samstag verkündete, unterschrieb die Mittelfeldspielerin ihren ersten Profivertrag mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2025.

"Laura hat sich mit ihrer mutigen Spielweise ihre Einsatzzeiten in der Bundesliga verdient und wir sind überzeugt, dass wir noch viel Freude an ihrer Entwicklung haben werden", sagte Nicole Bender-Rummler, Bereichsleiterin Frauen- und Mädchenfußball beim FC.

Die in Troisdorf geborene Vogt hat in Köln die Juniorinnen-Teams von der U13 bis zur U20 durchlaufen. In der aktuellen Saison absolvierte sie bislang vier Bundesliga-Einsätze sowie zwei Spiele im DFB-Pokal.

© 2023 SID