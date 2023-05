Kienle muss noch im Krankenhaus bleiben

Foto: IMAGO/EIBNER/Michael Schmidt/IMAGO/EIBNER/Michael Schmidt/SID/Michael Schmidt

Regionalliga-Fußballer Steffen Kienle vom VfR Aalen ist auf dem Weg der Besserung. Wie sein Klub am Samstag bei Instagram mitteilte, gehe es dem Stürmer "den Umständen entsprechend gut", Kienle werde dennoch ein paar Tage zur Beobachtung und für weitere Untersuchungen im Krankenhaus bleiben. Der Verein bedankte sich außerdem auch im Namen des 28-Jährigen für die unzähligen Genesungswünsche.

Kienle war am Freitagabend im Viertligaspiel bei der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim gegen den Pfosten geprallt und bewusstlos am Boden liegen geblieben. Nach minutenlanger Behandlung wurde der 28-Jährige abtransportiert, auf dem Weg ins Krankenhaus war Kienle aber "stabil und ansprechbar", hatte sein Klub am Freitagabend mitgeteilt.

Schiedsrichter Luigi Satriano hatte die Partie beim Stand von 0:0 nach rund einer Stunde abgebrochen. Hoffenheim kämpft als Tabellenzweiter drei Spieltage vor Schluss noch um den Aufstieg in die 3. Liga, Aalen befindet sich im Abstiegskampf.

© 2023 SID