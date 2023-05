Malik Tillman in Schottland bester Jungprofi der Saison

Bayern Münchens Leihspieler Malik Tillman ist in Schottland zum besten Jungprofi der Saison gewählt worden. Der 20-Jährige hatte in der vergangenen Spielzeit für Vizemeister Glasgow Rangers zwölf Tore in 42 Pflichtspielen erzielt. Die letzten Saisonspiele verpasste der Offensivspieler, der in der Jugend für Deutschland und im Seniorenbereich für die USA spielte, wegen einer Oberschenkelverletzung jedoch. Ob die Rangers Tillman für die kommende Saison fest verpflichten, ist noch unklar.

Die jährliche Auszeichnung wird vom schottischen Verband durchgeführt.

