Der bisherige Pokalrekord liegt bei 26.282 Zuschauern

Foto: FIRO/FIRO/SID

Die Rekordkulisse beim DFB-Pokalfinale der Frauen am Donnerstag (16.45 Uhr/ARD und Sky) zwischen Titelverteidiger VfL Wolfsburg und dem SC Freiburg nimmt immer größere Dimensionen an. Für das Endspiel in Köln sind bereits 40.000 Tickets abgesetzt, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag bekannt gab.

Die bisherige Bestmarke des eigenständigen Endspiels in der Rhein-Metropole von 26.282 Fans stammte von der Premiere 2010, als der FCR Duisburg 1:0 gegen den FF USV Jena gewann. Erst im April war an selber Stelle bereits ein Rekord gefallen: 38.365 Fans hatten bei der Partie zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt (0:2) für eine Bestmarke in der Frauen-Bundesliga gesorgt.

© 2023 SID