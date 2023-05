Kang verbindet als erste Frau zwei Profi-Fußball-Vereine

Die amerikanische Unternehmerin Michele Kang übernimmt die Mehrheit der Anteile am französischen Frauenfußball-Meister Olympique Lyon. Das gaben die beteiligten Partner am Dienstag bekannt. Demnach will Kang den Champions-League-Sieger Ende Juni mit dem US-Team Washington Spirit aus der NWSL zusammenführen, das sie ebenfalls besitzt. Somit solle im Fußball die erste Multi-Team-Organisation entstehen, die von einer Frau geführt wird.

"Diese Vereinbarung ist ein großer Schritt vorwärts in der Geschichte des Frauenfußballs", wurde Kang zitiert. Nun werde in die Infrastruktur investiert und daran gearbeitet, dass sich für beide Teams mehr Fans interessieren. Die gewachsene Identität beider Teams bleibe eigenständig bestehen. Zudem sollen in Zukunft weitere Klubs eingebunden werden.

