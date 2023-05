1,57 Millionen sehen Wolfsburg-Sieg in der ARD

Der zehnte DFB-Pokal-Triumph der Fußballerinnen des VfL Wolfsburg hat der ARD eine ähnliche Quote wie im Vorjahr beschert. 1,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten in der Liveübertragung ab 16.45 Uhr das 4:1 (1:1) der Abo-Siegerinnen im Finale in Köln gegen den SC Freiburg am Donnerstag.

Der Marktanteil betrug 13,6 Prozent. Im Vorjahr hatten 1,53 Millionen eingeschaltet (MA: 12,1). Neben dem Ersten übertrug auch der Pay-TV-Sender Sky das Endspiel in Köln vor fast 45.000 Fans.

