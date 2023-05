Effenberg beim Skizzieren seiner "Greatest Moments"

"My Greatest Moment": Unter diesem Motto zeichnen ehemalige Fußballstars ihre Karrierehöhepunkte nach - im wahrsten Sinne des Wortes. Mit Unterstützung des in München lebenden Künstlers Thomas Christ sind an diesem Projekt, das am Sonntag im Doppelpass bei Sport1 präsentiert wurde, unter anderem Ex-Profis wie Andreas Brehme und Guido Buchwald beteiligt.

So skizziert Brehme den von ihm verwandelten Foulelfmeter zum 1:0-Endspielsieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Argentinien bei der Weltmeisterschaft 1990 in Italien. Buchwald hält mit einer Zeichnung seinen entscheidenden Treffer zum Gewinn des deutschen Meistertitels 1992 mit dem VfB Stuttgart fest.

Die Motive können zusammen mit Making-of-Videos erworben werden. Zum Start werden auch "Werke" von Stefan Effenberg, Olaf Thon, Toni Schumacher und weiteren früheren Fußballern angeboten.

"Der Moment gehört den Protagonisten selbst – weil er nur es selbst so erlebt und empfunden hat und nur er es so emotional wiedergeben kann wie kein anderer. Mit all den großen und kleinen Geschichten rund um diesen einzigartigen Moment", sagte Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Sport1 Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH, zum Start von "My Greatest Moment".

