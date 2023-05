Katja Wienerroither (l) wechselt nach Leipzig

Foto: AFP/SID/LESLEY MARTIN

Bundesliga-Aufsteiger RB Leipzig hat die österreichische Fußball-Nationalspielerin Katja Wienerroither (21) verpflichtet. Die Stürmerin wechselt vom Schweizer Erstligisten Grasshopper Zürich und erhält einen Vertrag bis 2025.

"Als klassische Stürmerin wird sie uns in der Offensive zusätzlich verstärken", sagte Viola Odebrecht, sportliche Leiterin der RBL-Frauen. In 21 Einsätzen erzielte Wienerroither in dieser Saison 14 Tore in der Schweiz. Für Österreich kam sie bislang 14-mal zum Einsatz.

© 2023 SID