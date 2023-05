Felix Brych pfeift das Pokalfinale in Griechenland

Foto: AFP/SID/FERNANDO VELUDO

FIFA-Schiedsrichter Felix Brych (München) leitet in Griechenland das Pokalfinale zwischen AEK Athen und PAOK Saloniki. Das gab der griechische Fußballverband EPO bekannt. Das Spiel findet am Mittwoch (19.30 Uhr MESZ) im Panthessaliko Stadio in Volos statt.

An den Seitenlinien unterstützen den 47-Jährigen seine Assistenten Mark Borsch (Mönchengladbach) und Stefan Lupp (Zossen). Günter Perl (Pullach im Isartal) fungiert als Video-Assistent.

