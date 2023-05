Spannender Endspurt in der Frauen-Bundesliga

Premiere in der Frauen-Bundesliga: MagentaSport bietet am letzten Spieltag erstmals eine Konferenz aller sechs Begegnungen an. Die Konferenz ist am Sonntag für MagentaTV-Kunden kostenfrei zu sehen. Sowohl der Titelkampf als auch die Frage nach dem zweiten Absteiger sind noch offen.

Alle Partien werden auch als Einzelspiele übertragen. Simon Köpfer moderiert ab 13.45 Uhr, Tabea Kemme und die ehemalige Bayern-Spielerin Kathrin Lehmann sind als Expertinnen im Einsatz.

MagentaSport gab vor dem Saisonfinale zudem an, die Reichweiten in der Frauen-Bundesliga um 148 Prozent gesteigert zu haben. Dies sei "ein Rekordergebnis", die Liga sei innerhalb des eigenen Angebots der Wettbewerb mit den höchsten Wachstumsraten. MagentaSport zeigt alle 132 Partien noch bis zur Saison 2026/27 live.

