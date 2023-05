Klara Bühl und der FC Bayern stehen vor dem Titelgewinn

Nationalspielerin Klara Bühl hofft auf eine gemeinsame Meisterfeier am Marienplatz mit den Männern von Bayern München am Sonntag. "Wir glauben an die Jungs und drücken ihnen die Daumen, damit wir zusammen auf dem Balkon stehen können", sagte die Bayern-Angreiferin mit Blick auf das Saisonfinale bei den Männern am Samstag: "Es wäre ein Traum, mit den Fans am Marienplatz zu feiern."

Dafür müssen aber auch die FCB-Frauen ihre Hausaufgaben erledigen. Mit einem Sieg am Sonntag (14.00 Uhr/BR und MagentaSport) gegen das bereits abgestiegene Schlusslicht Turbine Potsdam können sich die Münchnerinnen im Fernduell mit dem VfL Wolfsburg zum fünften Mal den Meistertitel sichern.

"Die Motivation ist natürlich unglaublich hoch. Es geht darum, Meister zu werden oder nicht", sagte Bühl. Dies sei jeder Spielerin bewusst - vor allem nach dem vergangenen Spieltag, an dem die Bayern durch ein 0:0 bei Bayer Leverkusen den ersten Matchball vergeben hatten. Potsdam werde im "vorerst letzten Bundesliga-Spiel alles reinhauen", ergänzte sie: "Sie werden uns nichts schenken."

