Szoboszlai geht mit RB als Favorit ins Pokalfinale

Cup-Verteidiger RB Leipzig geht am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Sky) als klarer Favorit in das Endspiel des DFB-Pokals gegen Ligakonkurrent Eintracht Frankfurt in Berlin. Die Siegquote für die Sachsen beläuft sich bei bwin auf 1,72, die Eintracht wird beim letzten Spiel unter Coach Oliver Glasner mit einer Siegquote von 4,33 notiert.

Steht es nach regulärer Spielzeit Unentschieden und geht das Spiel in die Verlängerung, zahlt der Sportwettenanbieter für 10 Euro Einsatz 40 Euro zurück.

Blickt man auf die Ergebnis-Wetten, scheint ein Unentschieden am wahrscheinlichsten. Ein 1:1 nach 90 Minuten ist mit einer Quote von 7,75 notiert. Im Ranking folgen knappe Siege für Leipzig. Die Quote für ein 2:1 liegt bei 8,25. Bei einem 1:0 gibt es das 8,75-Fache des Einsatzes zurück. Gewinnt Frankfurt 1:0, zahlt der Buchmacher bei 10 Euro Einsatz 140 Euro zurück.

