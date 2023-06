Sportwetten werden immer beliebter, da sie einfach online abgegeben werden können. Zahlreiche Online-Wettanbieter haben sich etabliert, die seriös sind. Auch Lotto kann inzwischen online gespielt werden. Die Gewinnchancen mögen bei Lotto deutlich höher erscheinen als bei Sportwetten. Beim Lotto sind Gewinne in Millionenhöhe möglich, auch wenn sie äußerst selten sind. Deutlich häufiger können hingegen Gewinne bei Sportwetten erzielt werden, doch fallen sie deutlich geringer aus.

Bild von Hermann Traub auf Pixabay

Euromillionen spielen und gewinnen

Euromillionen kann in Österreich online gespielt werden. Ein Tippfeld ist nicht teuer. Daher mag es verlockend erscheinen, mehrere Tippfelder zu spielen. Jackpots mit bis zu 230 Millionen Euro sind möglich. Die Ziehung erfolgt zweimal wöchentlich. Wer seine Chancen erhöhen möchte, kann sich für verschiedene Zusatzoptionen entscheiden, die zusätzliches Geld kosten. Um regelmäßig zu spielen, können Spieler ein Abo abschließen. Das Spiel ist nicht nur zu Hause am PC, sondern auch über eine App auf dem Smartphone möglich. So können Lottospieler auch ein Fußballspiel besuchen und dabei ihren Lottotip abgeben. Rund um die Uhr sind Tipps möglich. Die Ziehung erfolgt immer am Dienstag und am Freitag gegen 21:00 Uhr. Die Wahrscheinlichkeit, einen Jackpot zu knacken, liegt allerdings bei 1 zu 139 Millionen.

Sportwetten als Alternative zu Lotto

Es gibt zahlreiche Anbieter für Sportwetten auf dem österreichischen Markt. Auch Sportwetten können online abgegeben werden. Die meisten Online-Wettportale bieten eine App für unterwegs an. Nicht nur auf Fußball, sondern auch auf zahlreiche andere Sportarten sind Wetten möglich. Wer sich für Fußballwetten entscheidet, kann oft auch auf untergeordnete Ligen wetten. Um erfolgreich zu wetten, ist es wichtig, dass sich Wettfreunde mit der Liga und den Mannschaften, auf die sie wetten möchten, auskennen. Die Chancen auf einen Gewinn sind bei Sportwetten dann realistisch. Selbstverständlich kann immer ein unvorhergesehenes Ereignis zu einem völlig unerwarteten Ausgang des Spiels und zum Scheitern der Wette führen. Weer zum ersten Mal eine Sportwette abgeben möchte, sollte sich etwas Zeit nehmen und über ein Vergleichsportal die verschiedenen Wettanbieter vergleichen. So erhalten Wettfreunde einen Überblick über die Wettmöglichkeiten und über mögliche Boni bei den verschiedenen Online-Buchmachern.

Chancen erhöhen mit einer Strategie

Wer seine Chancen bei Sportwetten erhöhen möchte, sollte eine geeignete Wettstrategie anwenden. Es gibt Strategien, die sich gut für Anfänger eignen und bei denen zumindest auf kleinere und häufige Gewinne gute Chancen bestehen. Verschiedene Strategien versprechen zwar hohe Gewinne, doch sind sie riskant und sollten nur von erfahrenen und risikobereiten Wettfreunden angewendet werden. Jede Strategie verlangt, dass sich Wettfreunde mit der Sportart und den Mannschaften auskennen.

Die richtige Vorgehensweise bei Lotto und Sportwetten

Lotto und Sportwetten haben einige Gemeinsamkeiten. Sie versprechen Gewinne, können online gespielt werden und haben ein Suchtpotenzial. Um nicht zu viel zu verspielen, sollten sich Lottospieler und Wettfreunde ein Limit setzen. Geld, das für andere Ausgaben eingeplant ist, sollte nicht für Lotto oder Wetten ausgegeben werden. Wer glaubt, dass er gefährdet ist, sollte sich an eine Suchtberatungsstelle wenden. So kann Sucht rechtzeitig behandelt oder vorgebeugt werden. Für die Einsätze gilt, nur mit geringen Beträgen zu beginnen.