Peter Stöger geht in Österreichs 2. Liga

Foto: AFP/SID/ROBERTO PFEIL

Peter Stöger ist neuer Sportdirektor beim österreichischen Fußball-Zweitligisten Admira Wacker Mödling. Das verkündete der Klub am Dienstag. Der Verein hielt in der abgelaufenen Saison als Absteiger nur mit Mühe die Klasse und strebt nun "eine neue Ära" an.

"Admiras Platz ist in der Bundesliga. Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir die besten Köpfe", sagte der neue Präsident Christian Tschida zur Verpflichtung des 57-Jährigen.

Zwischen 2013 und 2017 hatte Stöger den 1. FC Köln als Trainer aus der 2. Liga in die Europa League geführt. Danach trainierte er für knapp sieben Monate Borussia Dortmund, ehe er nach Österreich zurückkehrte.

© 2023 SID