Hummels untersützt Rotes Kreuz zum Weltblutspendetag

Foto: AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Fußball-Weltmeister Mats Hummels von Vizemeister Borussia Dortmund setzt sich wiederholt für eine gute Sache ein. "Wer Blut spendet, rettet Leben", sagte der 34-Jährige anlässlich des jährlichen Weltblutspendetages am Mittwoch. "Jedem sollte bewusst sein, dass sein Leben auf einen Schlag von einer Blutspende abhängig sein kann. Ein Mangel an Blutkonserven könnte lebensbedrohliche Folgen haben."

Neben Hummels beteiligen sich unter anderem Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, Vizeeuropameisterin Jule Brand, Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler und Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich sowie die dreimalige Ski-Alpin-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch an der Aktion. Auch Vereine und Verbände wie der BVB und auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sind Teil der Kampagne und sorgen über Social Media für Aufmerksamkeit.

Bundesweit werden täglich circa 15.000 Blutkonserven benötigt. Die Blutspendedienste des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) werden in den nächsten Jahren rund 275.000 Blutspender aus der spendenstarken Babyboomer-Generation verlieren, was lebensbedrohliche Lücken in die Blutversorgung reißen könnte, heißt es in der Mitteilung des DRK.

