Die Engländerinnen gewannen die EM 2022

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat die Übertragungsrechte für die Frauen-EM 2025 offiziell ausgeschrieben. Fernsehanstalten in 45 Ländern sind dazu aufgerufen, Gebote abzugeben. Auch die TV-Rechte in Deutschland sind ausgeschrieben. Die 14. Ausgabe der EM-Endrunde wird im Sommer 2025 in der Schweiz ausgetragen.

Der Verkauf der Medienrechte für die Endrunde wird von CAA Eleven verwaltet, dem exklusiven Vertriebsagenten der UEFA für Nationalmannschaften. Die Frist für die Abgabe von Angeboten endet am 11. Juli 2023 um 12.00 Uhr. Zur Erinnerung: Die Übertragungsrechte für die Frauen-WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) ist auch gut einen Monat vor Beginn des Turniers nicht geklärt.

