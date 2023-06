DFB-Pokal: Münster trifft auf Bayern München

Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster hat für den Auftakt der neuen DFB-Pokal-Saison das große Los gezogen und darf Bayern München empfangen. Das Bundesliga-Gründungsmitglied trifft in der ersten Hauptrunde auf den Rekordsieger, das ergab die Auslosung am Sonntag durch die Stabhochspringerin Sarah Vogel und den DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

RB Leipzig beginnt seine Mission Cupverteidigung beim Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden, Finalist Eintracht Frankfurt tritt beim Viertligisten Lokomotive Leipzig an. Vizemeister Borussia Dortmund bekommt es mit dem Regionalligisten TSV Schott Mainz zu tun.

Die erste Pokal-Runde wird vom 11. bis 14. August ausgespielt, eine Woche vor dem Start der Bundesligasaison. Meister Bayern und Pokalsieger Leipzig spielen allerdings am 12. August um den Supercup, ihre Pokal-Auftritte finden daher erst Ende September statt. Das Finale wird am 25. Mai 2024 wie üblich im Berliner Olympiastadion ausgetragen.

