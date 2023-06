Juliane Wirtz zieht es an die Weser

Die frühere Junioren-Nationalspielerin Juliane Wirtz (21) wechselt innerhalb der Fußball-Bundesliga von Bayer Leverkusen zu Werder Bremen. Das verkündeten die beiden Klubs am Montag, Wirtz war ursprünglich bis 2024 in Leverkusen gebunden.

In ihren fünf Jahren bei Bayer kam die Schwester von Nationalspieler Florian (20) auf 103 Pflichtspiele. "In den vergangenen Jahren in Leverkusen hat sie regelmäßig gezeigt, dass sie einem Spiel wichtige Impulse geben kann. Hinzukommt, dass sie sehr variabel einsetzbar ist", sagte Werder-Abteilungsleiterin Birte Brüggemann zum ersten Neuzugang für die kommende Saison.

Thomas Eichin, Leiter Nachwuchs und Frauen in Leverkusen, erklärte: "Juliane ist mit der Bitte an uns herangetreten, eine neue sportliche Herausforderung suchen zu wollen. Nach ihren langjährigen Verdiensten für den Klub sind wir ihrem Wunsch entgegengekommen."

