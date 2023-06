WM: Kapitänin Popp gibt Titel als Ziel aus

Kapitänin Alexandra Popp hat zu Beginn des WM-Trainingslagers der deutschen Fußballerinen den Triumph bei der Endrunde in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) als Ziel ausgerufen. "Ich möchte den Titel holen. Wir haben die Qualität dazu", kündigte die 32-Jährige bei der Auftakt-Pressekonferenz des zweimaligen Welt- und achtmaligen Europameisters in Herzogenaurach an: "Im ersten Training war schon sehr viel Gutes zu sehen."

Als zusätzlichen Anreiz sieht Popp das Rekordpreisgeld des Weltverbands. "Das sind nicht die schlechtesten Zahlen", kommentierte Popp die ausgelobten 103 Millionen Euro, von denen über die Hälfte direkt an die Spielerinnen geht: "Wir sind grundsätzlich sehr zufrieden damit, was die FIFA auf die Beine gestellt hat."

Noch ist nicht bekannt, wie hoch die Prämien des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für die Frauen sein werden. Bei einem WM-Sieg vor vier Jahren hätte es 75.000 Euro pro Spielerin gegeben, nun wird trotz der Finanzprobleme des DFB über einen sechsstelligen Betrag spekuliert. Da die FIFA jeder WM-Siegerin rund 250.000 Euro garantiert, wäre der Titelgewinn auch finanziell äußert lukrativ.

