Der DFB vermeldet Zuwachs im Mädchen-Fußball

Der Boom im Mädchenfußball hält in Deutschland an. Bei den Mädchen bis 16 Jahren waren in der Saison 2022/23 mehr als 97.500 Spielerinnen am Ball, im Jahr zuvor waren es 87.120 gewesen. Der Zuwachs betrug damit knapp 12 Prozent.

Dies geht aus der Mitgliederstatistik des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hervor. Die Vize-Europameisterschaft der deutschen Fußballerinnen im vergangenen Jahr hat den Trend dabei sicherlich unterstützt.

Mit insgesamt mehr als 7,36 Millionen Vereinsmitgliedern unter dem Dach des DFB verzeichnete der deutsche Fußball erneut eine Rekordmarke. Nie waren es in der 123-jährigen Verbandsgeschichte mehr. Die Zahl der weiblichen DFB-Mitglieder (1,17 Millionen) ist um 5,6 Prozent gestiegen, bei den Männern (6,19 Millionen) lag die Steigerung bei 2,5 Prozent.

"Deutschland war, ist und bleibt ein wunderbares Fußballland. Schöner als die vollen Stadien sind die vollen Plätze und Vereinsheime. Die mehr als 24.000 Vereine machen einfach ein starkes Sportangebot", kommentierte DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann die Zahlen.

Positiv ist auch der Trend bei Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen. In der vergangenen Saison ist zum ersten Mal nach mehr als 15 Jahren die Zahl der aktiven Schiris wieder gestiegen, allerdings war dies noch allein auf die Tatsache zurückzuführen gewesen, dass die beiden Spielzeiten zuvor von Corona-Abbrüchen geprägt waren und 2021/2022 wieder deutlich mehr Spiele durchgeführt wurden.

2022/2023 ist der nächste zarte Anstieg erfolgt: Mehr als 53.600 Unparteiische (Vorjahr: 53.100) leiteten insgesamt rund 1,3 Millionen durchgeführten Spiele. Mit rund 8300 Neueintritten wurde im Schiri-Bereich das Vor-Corona-Niveau erreicht.

Rückläufig in der vergangenen Spielzeit war dagegen die Entwicklung bei den aktiven Erwachsenen – sowohl im männlichen als auch weiblichen Bereich. Die Zahl der aktiven Spieler sank von 987.000 auf 961.000, bei den Frauen waren es knapp 98.500 nach 101.000 im Jahr zuvor.

Insgesamt fast 135.300 Mannschaften nahmen am Spielbetrieb teil. Der Anstieg gegenüber 127.900 Teams im Vorjahr ist unter anderem durch die neuen Spielformen im Kinderfußball bedingt, die in immer mehr Regionen zur Anwendung kommen und kleinere Mannschaftsgrößen vorsehen. Bundesweit verbindlich werden die Spielformen für die G-, F- und E-Jugend gemäß Beschluss des DFB-Bundestages ab der Saison 2024/2025 sein.

