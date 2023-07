Der SC spielte bis 2021 im Dreisamstadion

Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: Wenn der SC Freiburg in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Fünftligisten SV Oberachern trifft, gastiert der Fußball-Bundesligist im Dreisamstadion. Das gaben die Breisgauer am Dienstag bekannt. Da beide Vereine mit einem großen Zuschauerandrang rechnen, werden alle Tribünen geöffnet sein.

Als südbadischer Pokalsieger hatte sich Oberachern zum zweiten Mal in Folge für den DFB-Pokal qualifiziert. Bereits im vergangenen Jahr war der Klub für die Erstrunden-Partie gegen Borussia Mönchengladbach (1:9) ins Freiburger Dreisamstadion ausgewichen, damals kamen knapp 14.000 Fans.

