Bei den DFB-Frauen wird erst am Nachmittag trainiert

Foto: IMAGO/Harry Koerber/IMAGO/Harry Koerber/SID/IMAGO/Harry Koerber

Ein Gewitter hat den deutschen Fußballerinnen in der Vorbereitung auf ihre WM-Generalprobe einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die für Mittwochvormittag geplante Trainingseinheit in Herzogenaurach musste aufgrund des Wetters kurzfristig abgesagt und in den Nachmittag verlegt werden, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte.

Auf dem "Homeground" von Partner adidas bereiten sich die Vize-Europameisterinnen auf die WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) vor. Am Freitag (20.30 Uhr/ARD) steht in Fürth noch ein Länderspiel gegen den WM-Neuling Sambia an, vier Tage später reist die DFB-Auswahl nach Sydney.

In der WM-Gruppe H trifft der zweimalige Weltmeister Deutschland zunächst auf Marokko (24. Juli/Melbourne), Kolumbien (30. Juli/Sydney) und Südkorea (3. August/Brisbane).

© 2023 SID