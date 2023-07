Krumbiegels WM-Traum ist geplatzt

Foto: FIRO/FIRO/SID

Für Fußball-Nationalspielerin Paulina Krumbiegel (25) ist der Traum von der ersten WM-Teilnahme vorzeitig geplatzt. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch verkündete, wird die Außenbahnspielerin von der TSG Hoffenheim nicht für den 23er-WM-Kader nominiert, aufgrund von leichten muskulären Problemen ist Krumbiegel vorzeitig vom Trainingslager in Herzogenaurach abgereist.

Ihr finales Aufgebot für die Endrunde in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) benennt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg erst am Samstag. Am Vortag steht noch die Generalprobe in Fürth gegen Sambia an (20.30 Uhr/ARD). Die achtmalige Nationalspielerin Krumbiegel hatte im vorletzten WM-Test gegen Vietnam (2:1) in Offenbach den Führungstreffer erzielt.

© 2023 SID