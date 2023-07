Lakrar (l.) trifft doppelt in Dublin

Mitfavorit Frankreich ist knapp zwei Wochen vor Beginn der Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) bereits in guter Form. Die EM-Halbfinalistinnen des Vorjahres gewannen in Dublin gegen Irland mit 3:0 (1:0). Nach der zweiwöchigen Vorbereitung im Trainingszentrum Clairefontaine erzielten Maelle Lakrar (45.+1, 61.) und Eugenie Le Sommer (45.+3) die Tore.

Die Equipe de France feminine, die noch auf ihren ersten großen Titel wartet, bestreitet ihre WM-Generalprobe in Melbourne gegen Gastgeber Australien (14. Juli). In der Gruppenphase treffen die Französinnen auf Jamaika (23. Juli), Brasilien (29. Juli) und Panama (2. August).

Irland trifft im WM-Auftaktspiel am 20. Juli vor mehr als 80.000 Fans in Sydney auf Australien.

