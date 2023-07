Die USA besiegen Kanada im Elfmeterschießen.

Die Fußball-Nationalmannschaft der USA darf nach einem Elfmeterkrimi weiter vom achten Triumph beim Gold Cup träumen. Die Auswahl von Interimstrainer B.J. Callaghan setzte sich im Viertelfinale mit 3:2 i.E. gegen Nachbar Kanada durch und trifft in der Vorschlussrunde am Mittwoch auf Panama. Jamaika bezwang Guatemala 1:0 (0:0) und fordert nun Mexiko.

Turnierfavorit USA ging in Cincinnati spät durch Brandon Vazquez (88.) in Führung, doch Steven Vitoria (90.+3) glich per Elfmeter noch aus. Das kanadische 2:1 durch Jacob Shaffelburg (109.) in der Verlängerung egalisierte Scott Kennedy (114.) per Eigentor. Im finalen Shootout wurde Torwart Matt Turner mit zwei parierten Schüssen zum Helden.

Bei den USA stand der gebürtige Franke Julian Gressel in der Startelf. Für Jamaika mit dem früheren Leverkusener Leon Bailey war Amari'i Bell (51.) erfolgreich.

