Rekord-Weltmeister USA hat seine Generalprobe für die Fußball-WM dank Trinity Rodman gewonnen. Die Tochter des früheren Basketball-Stars Dennis Rodman erzielte beim lange mühsamen 2:0 (0:0) gegen Wales nach ihrer Einwechslung beide Tore (76./87.) und bewarb sich nachhaltig um einen Platz in der Anfangsformation.

Die 21-Jährige war nach der Pause für Top-Stürmerin Alex Morgan aufs Feld gekommen und heimste für ihren starken Auftritt ein Sonderlob von Trainer Vlatko Andonovski ein. "Trinity hatte eine Aufgabe: das Tempo zu erhöhen. Und das Tempo hat sich dramatisch geändert", sagte er. "Ihr zweites Tor war Weltklasse." Nach dem ersten Treffer, einem Abstauber, zirkelte sie den Ball beim zweiten Tor in den Winkel.

Die USA treffen bei ihrer Mission dritter Titel in Serie zum Auftakt der Endrunde in Australien und Neuseeland am 22. Juli auf Vietnam. Weitere Gegner in Gruppe E sind Portugal und Vize-Weltmeister Niederlande.

