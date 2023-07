Botschafterin und WM-Teilnehmerin: Lina Magull

Foto: Michael Pointvogel/Michael Pointvogel/Michael Pointvogel

Die deutsche Fußballnationalspielerin Lina Magull (28) ist neue Botschafterin der "Laureus Sports for Good Stiftung". Das gab die gemeinnützige Organisation am Dienstag bekannt. Von nun an werde die Offensivspielerin des deutschen Meisters Bayern München ehrenamtlich mit anderen Athletinnen und Athleten benachteiligte Kinder, vor allem Mädchen und junge Frauen, bei ihrer persönlichen Entwicklung unterstützen.

"Im Frauenfußball mussten viele von uns einen langen, holprigen Weg gehen, um irgendwann da zu sein, wo wir jetzt sind", sagte Magull. Fehlende Akzeptanz und Selbstbestimmung, Chancen-Ungleichheit – all das seien Faktoren gewesen, "die dazu führten, dass viele heutige Spielerinnen, auch ich, einen weiten Umweg auf sich genommen haben."

Mit ihren Erfahrungen wolle sie nun Kindern und Jugendlichen helfen, "ihre Träume und Ziele so einfach wie möglich zu erreichen", meinte Magull, die zum WM-Aufgebot der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gehört. Down Under schielt die DFB-Elf bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) auf den dritten Stern.

