Megan Rapinoe spielt ihr letztes großes Turnier

US-Star Megan Rapinoe peilt zum Ende ihrer großen Karriere auf der internationalen Bühne den dritten WM-Titel an. "Das ist in unserem Hinterkopf. Wir wollen natürlich Geschichte schreiben, das wäre großartig", sagte die 38-Jährige, die im Herbst dann auch in der heimischen Profi-Liga NSWL bei Seattle Reign Schluss macht.

Mit den US-Frauen hat Rapinoe bereits 2015 und 2019 den WM-Titel gewonnen. Bei der Endrunde in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) treffen die USA in der Vorrunde in der Gruppe E auf die Niederlande, Portugal und Vietnam.

Vor ihrem letzten großen Turnier seien "die Nerven und die Aufregung einigermaßen da", räumte Rapinoe ein. Sie könne die WM aber "wirklich genießen und mich darauf konzentrieren, das Turnier zu gewinnen".

