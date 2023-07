Die DFB-Frauen sind in Australien angekommen

Mit halbstündiger Verspätung sind die deutschen Fußballerinnen zu ihrem WM-Abenteuer in Australien eingetroffen. Am frühen Donnerstagmorgen um 06.35 Uhr Ortszeit landete das Team mit Emirates-Flug EK 412 aus Dubai kommend auf dem Kingsford Smith International Airport von Sydney.

Nach der rund 24-stündigen Reise stand den Spielerinnen von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg noch eine Busfahrt über 90 Kilometer ins Basislager in die Kleinstadt Wyong, nördlich der Olympiastadt von 2000, bevor.

Im Mercure Kooindah Waters Hotel sollte am Mittag bereits eine kleine Trainingseinheit angesetzt werden. Voss-Tecklenburg: "Wir müssen die Spielerinnen vor allem wachhalten." Der Jetlag soll so möglichst schnell überwunden werden.

Bis zum WM-Start bleiben noch eineinhalb Wochen: Erst am 24. Juli (10.30 Uhr MESZ/ZDF) steht in Melbourne das erste WM-Spiel gegen Marokko auf dem Programm. Es folgen die weiteren Duelle in der Vorrunde mit Kolumbien am 30. Juli (11.30 Uhr MESZ/ARD) in Sydney und Südkorea in Brisbane am 3. August (12.00 Uhr MESZ/ZDF).

23 Spielerinnen stehen im Kader, Janina Minge (SC Freiburg) ist als Ersatzkandidatin mitgereist. Lena Oberdorf (Oberschenkel) und Marina Hegering (Fuß) hatten die Reise angeschlagen angetreten.

